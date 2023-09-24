О том, что Украина ощущает существенный дефицит промышленных мощностей, которые помогли бы наладить полноценное серийное производство противокорабельных ракет «Нептун», пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, опубликованное издание The Drive.

В частности, дело касается отечественной разработки, несколько лет назад начатой в ГККБ «Луч», которая уже успела «наделать шума» после успешной атаки на аэродром «Саки» (территория временно оккупированного Крымского полуострова) в ночь на 21-е сентября.

По словам Буданова, развитие указанных перспективных ракет не только не прерывалось, но и до сих пор продолжается, а сами боеприпасы «совершенствуются и совершенствуются».

Однако, несмотря на такие позитивные новости, у Украины по-прежнему «нет линий для их производства». Таким образом, ситуация с «Нептунами» очень напоминает поставку идентичных западных образцов вооружений — важно не столько их «наличие», сколько количество, доступное для использования ВСУ.

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