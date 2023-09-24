О том, что Вашингтон уже определился с выбором главы группы по надзору за выделенными Украине средствами, поставив на эту должность генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Управления генерального инспектора Министерства обороны США.

Как стало известно, Сторч должен приступить к работе с 18-го октября текущего года, тесно сотрудничая с Госдепом США и подобными контролирующими органами, например, с Агентством США по международному развитию (USAID), с целью изучения путей распределения около 113 млрд долларов финпомощи, направленных Вашингтоном Киеву с начала полномасштабной агрессии РФ.

Ранее мы писали о том, что в администрации Байдена не подтверждают скорую передачу ракет ATACMS Украине.