О том, что данное формирование российских войск вторжения начало «перегруппировываться» в Украину в конце августа, пишет «НБН», ссылаясь на сводку, размещенную в официальном X-аккаунте Министерства обороны Великобритании.

В британской военной разведке уточнили: эти подразделения состоят из 25 мобильных компонентов 25-й общевойсковой армии — 67-й мотострелковой дивизии и 164-й отдельной мотострелковой бригады, которые уже сейчас участвуют в боевых действиях западнее Северодонецка и Кременной, вдоль админграницы между Донецкой и Луганской областями.

По мнению аналитиков Минобороны Великобритании, у РФ лишь иногда оставалась свободная группировка «живой силы», потенциально способная выступить в качестве основы для нового масштабного наступательного удара.

С учетом того, что 25-я общевойсковая армия, похоже, лишь частично разворачивается с целью усиления слишком растянутой линии обороны, какое-либо согласованное наступление «второй армии мира» в ближайшие недели маловероятно.

Ранее мы писали о том, что стало известно, когда Украина получит первую партию F-16 от Нидерландов.