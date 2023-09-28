О том, что власти Ирана, вероятно, придут к определенным договоренностям с РФ касательно передачи некоторых типов ракет, сразу после завершения действия резолюции Совбеза ООН №2231, которая запрещает Тегерану участвовать в подобном сотрудничестве до 18-го октября 2023-го года, пишет «НБН», ссылаясь на материал, опубликованный на официальной странице «Института изучения войны» (ISW).

Как стало известно, после внимательного инспектирования высокопоставленными военными чиновниками современного оружия, как в Москве, так и Тегеране, в период с августа по сентябрь текущего года, обе заинтересованные стороны могут заключить соглашение, касающееся продажи не только дронов-камикадзе и комплектующих к ним, но и иранских баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar (радиус поражения целей – 300 километров).

Ранее мы писали о том, что в Моссаде рассказали, почему сотрудничество РФ и Ирана ставит под угрозу существование Израиля.