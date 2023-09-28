О том, что Североатлантический Альянс отказался от перехода к соответствующим ситуации действиям, спровоцированным падением российских дронов-камикадзе или их частей на территории не только Румынии, но и Польши, поскольку все это не несло злого умысла со стороны государства-террориста, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, прозвучавшее в период проведения пресс-конференции в столице нашей страны, и опубликованное «РБК-Украина».

По словам Столтенберга, НАТО не располагает признаками того, что данные падения обломков дронов-камикадзе на территории Румынии являются прямыми умышленными ударами по стране-союзнице Альянса.

Впрочем, генсек НАТО добавил, что вследствие описанных событий, Организация Североатлантического Договора, вынуждена усилить собственное присутствие на восточном фланге подконтрольной зоны, перебросив в Румынию группу истребителей, которые станут патрулировать воздушное пространстве данной страны.

Ранее мы писали о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали на сегодняшней встрече в Киеве.