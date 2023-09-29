О том, что этим утром, 29-го сентября, «неизвестные» беспилотники были сбросили несколько взрывных устройств на подстанцию, вследствие чего начались перебои с электроэнергией в населенные пунктах данного региона РФ, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Telegram-канале губернатора Курской области Романа Старовойта.

По словам Старовойта, на территории слободы Белой в Беловском районе, «украинский беспилотник» осуществил результативный сброс 2-х взрывных устройств на подстанцию, и из-за возгорания одного из трансформаторов, были полностью обесточены 5 населенных пунктов и медучреждение. Несмотря на то, что соответствующие службы выехали на место происшествия, восстановление электроснабжение будет возможно только после объявления о полной безопасности территории.

Местный губернатор предсказуемо добавил, что ПВО снова хорошо отработала, но из-за опасности самоликвидации сбитых беспилотников, лучше не трогать их обломки, а также не приближаться к ним и не фотографировать.

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