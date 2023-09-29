О том, что ночью этой пятницы, «вторая армия» мира в очередной раз обстреляла несколько районов данного региона, и, к счастью, обошлось без каких-либо жертв среди гражданского населения, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в Facebook-аккаунте главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Как стало известно, дождавшись наступления темноты, враги начали бить по двум районам Днепропетровской области. На территории Великомихайловской общины, что на Синельниковщине, вследствие массированного обстрела, загорелось частное домовладение, однако специалисты-спасатели своевременно ликвидировали возгорание. Также, этим обстрелом разрушены еще 1 частный дом и хозпостройка.

Кроме того, на Никопольщине под удар артиллерии войск страны-агрессора попали Покровская и Мировская общины, включая сам Никополь. Стоит отметить, что пока о последствиях данных атак мало что известно, за исключением одного — погибших и пострадавших нет.

Ранее мы писали о том, что Виталий Ким сообщил о последствиях российской атаки на Николаев 29-го сентября.