О том, как во внешнеполитическом ведомстве нашего государства ответили Виктору Орбану, сказавшему, что он не располагает сведениями о настоящих размерах территории Украины, необходимых для ее полноценного членства в Европейском Союзе, пишет «НБН», ссылаясь на комментарий, опубликованный в официальном Facebook-аккаунте спикера МИД Олега Николенко.

По словам Николенко, в МИД положительно отмечают, как премьер-министр Венгрии Орбан выражает беспокойство касательно вступления Украины в Европейский Союз, и одновременно информируют — страна не изменяла площадь своей территории, оставаясь «в пределах международно признанных границ».

Ранее наш информационный портал писал о том, каким еще циничным заявлением успел оскандалиться премьер-министр Венгрии Орбан.