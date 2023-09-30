О том, что в Москве запланировали продолжение использования наемников ЧВК «Вагнер» в собственных целях, перейдя к созданию так называемых «волонтерских боевых подразделений», пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Министерство обороны Великобритании.

В пятницу, 29-го сентября, российскими властями был опубликован видеофрагмент встречи кремлевского диктатора Владимира Путина с экс-начальником штаба ЧВК «Вагнер» Андреем Трошевым. На этой «аудиенции», Путин и дал Трошеву поручение, касающееся усиленного контролирования и формирования обновленных «волонтерских боевых подразделений».

Стоит отметить, что в период «бунта» в июне текущего года, когда собственник группы «Вагнера» Евгений Пригожин заявил о начале «марша справедливости» на Москву, именно Трошев взял на себя роль исполняющего пожелания официальных сил безопасности РФ, поощряя прочих «вагнеровцев» подписывать контракты с Минобороны РФ, за что большинство наемников, судя по всему, принимает его за «предателя».

Кроме того, на вышеописанной встрече присутствовал замглавы Минобороны РФ Юнус-Бек Евкуров, недавно замеченный в путешествиях по странам Африканского континента. Вполне вероятно, что Россия может расширить область применения «волонтерских подразделений» и аналогичных ЧВК, таким образом пересматривая и будущее группы «Вагнера».

Ранее мы писали о том, зачем РФ вернула «вагнеровцев» на Бахмутское направление.