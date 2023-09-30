О том, что в нашей стране не менее 60 000 граждан смогли получить обещанную финпомощь в рамках госпрограммы «єПідтримка», не имея законного права на начисление 6 500 гривен, пишет «НБН», ссылаясь на данные аналитического портала Opendatabot.

По мнению аналитиков, противоправно «обогатились», воспользовавшись госпрограммой «єПідтримка» около 1,3 процента от общей численности получателей финпомощи: в общей сложности более 4,7 млн граждан выплачено 30,9 млрд гривен, и лишь 390 млн гривен из этой суммы — отчислены незаконно.

Стоит отметить, что около 25 процентов от подобных «незаконных получателей», уже принудили к возврату средств назад, в бюджет государства, — дело касается 14 500 «бюджетников», которые «нарушили» правила, поскольку не могли рассчитывать на данные выплаты из-за работы в госорганизациях/учреждениях.

Ранее мы писали о том, по какой причине в начале этого месяца владельцам разрушенного жилья прекратили начислять соцвыплаты.