О том, что в сформированный нашим правительством в пятницу, 29-го сентября, инновационный оборонный Альянс вошло не менее 38 компаний-производителей из 19 стран-партнеров, пишет «НБН», ссылаясь на материал, опубликованный на официальной странице Министерства иностранных дел Украины.

В частности, к указанному «Альянсу оборонных индустрий», могла присоединиться любая компания-производитель вооружения и военной техники, но только из определенных государств. Как стало известно, украинской стороной было подписано 20 соглашений и меморандумов относительно изготовления беспилотников, восстановления и производства бронетехники и боеприпасов, включая совместный формат сотрудничества по обмену технологиями и поставке комплектующих.

Стоит отметить, что для поднятия инвестиционной привлекательности ВПК Украины, в этой отрасли введут специальный экономический режим.

Ранее мы писали о том, как Данилов отреагировал на критику недостаточного производства оружия Украиной.