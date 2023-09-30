О том, что на протяжении минувших суток, российская армия вторжения совершила 96 обстрелов, суммарно выпустив по территории региона 432 снаряда из минометов, артиллерийских орудий, РСЗО «Град», танков, автоматических станковых гранатометов, а также сбросила авиабомбы, ударила 1-м беспилотником и 1-й ракетой, вследствие чего есть разрушения и пострадавшие, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канала главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

По словам Прокудина, путинская армия вновь обстреливала жилые кварталы в населенных пунктах Херсонской области, а также нанесла несколько ударов по территории и зданию завода, включая заведение общественного питания, расположенных в Херсоне. Из-за этих военных преступлений россиян — у 3-х человек ранения различной степени тяжести, и гражданских направили на госпитализацию.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ОК «Юг» информировали, на какой регион Украины была нацелена атака «Шахедов» в ночь на 30-е сентября.