О том, что в ночь на 1-е октября, «вторая армия мира» ударила по Умани, вследствие чего есть достаточно серьезные разрушения, пишет «НБН», ссылаясь на Facebook-аккаунт Нацполиции в Черкасской области.

Как стало известно, Черкасская область была атакована все теми же «Геранями2-Шахедами», угодившими по объектам промышленной инфраструктуры в Умани: загорелись складские помещения, в которые поместили зерно на хранение. В соответствии с предварительной информацией, 1 человек пострадал, но был своевременно госпитализирован.

Сразу после инцидента, началась ликвидация последствий этой атаки, а следственная группа приступила к фиксации очередного преступления войск государства-террориста.

Ранее мы писали о том, что Игнат объяснил, какую тактику используют оккупанты для обхода «Шахедами» средств ПВО.