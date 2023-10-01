О том, что ночью этого воскресенья, российские войска вторжения снова обстреляли этот город, выпустив по его территории 3 модифицированные зенитные ракеты из ЗРК С-300, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По словам Синегубова, вследствие этого ракетного удара, осуществленного около 1 часа ночи, зафиксированы попадания на территории гражданского предприятия, расположенного в Холодногорском районе Харькова, из-за чего в постройках вспыхнул масштабный пожар. Прочие подробности инцидента на данный момент пока уточняются, но известно одно — к счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ОК «Юг» сообщили о количестве сбитых «Шахедов» над Николаевской и Одесской областями этой ночью.