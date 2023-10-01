О том, как предсказуемо и в уже привычной манере прокомментировал вероятность нарушения данными ракетами логистики «второй армии» мира экс-президент государства-террориста, а теперь зампредседателя Совбеза РФ, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию в официальном Telegram-канале Дмитрия Медведева.

По словам Медведева, который даже не смог без ошибок написать имя и фамилию главы комитета по обороне ФРГ, назвав их «труднопроизносимыми», немедленная поставка Украине ракет Тaurus, как и возможность нанесения ударов по территории России «для ослабления снабжения нашей армии», вовсе не соответствует международному праву.

По мнению зампредседателя Совбеза РФ, в этой ситуации, страна-агрессор тоже может бить «по немецким заводам, где эти ракеты делают», что будет «полностью соответствовать международному праву».

Соучастник преступлений Путина подчеркнул:

Все-таки эти н******и активно толкают нас к третьей мировой…

Ранее мы писали о том, как в Бундестаге объясняли, будут ли правомерны украинские атаки ракетами Taurus на территорию РФ.