О том, что в небе над российскими Сочи и Смоленском пролетали чьи-то дроны, однако их атака якобы была отбита, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-каналы Минобороны РФ и «ЧП-СОЧИ».

Как стало известно, этим утром неизвестные беспилотники «прилетели» в Смоленск, и попытались осуществить удар по местному авиационному заводу. Кроме того, аналогичные БПЛА были выявлены над Сочи в Краснодарском крае РФ: здесь дрон-камикадзе или его части свалились рядом с аэропортом, вызвав не только клубы густого дыма, но и задержку 14 рейсов, которые смогли возобновить только спустя почти 1 час, перенаправив самолеты на другие аэродромы.

Отметим, что в российском оборонном ведомстве привычно заявляют об «отбитии атак» дронов (3 БПЛА «уничтожено» в Смоленской области и 1 — в Краснодарском крае), традиционно обвиняя Украину.

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