О том, что с прошлого года тезисы российских пропагандистов несколько изменились, и сейчас эти «рупоры Кремля» попросту впали в безысходность, и на это указывает открытая риторика относительно подрыва ядерной бомбы, пишет «НБН», ссылаясь на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Данилова, все эти высказывания россиян являются не более, чем истерикой, которая в последнее время звучит не только из уст Симоньян, но и от «еще одного известного существа» [Медведева]. В частности, накануне вторжения в Украину, пропагандисты иначе, более «оптимистично» вели свои «ток-шоу», но сейчас уже впали в отчаяние, так как не знают, что же делать, «и прав наш Президент, когда он говорит, что этот ядерный шантаж — это единственное, что у них остается».

Секретарь СНБО добавил, что вопреки подобным намерениям государства-террориста, Китай не даст ему «разбрасываться ядерными бомбами», поскольку это затронет не только территорию РФ, но и другие ядерные страны, которые взяли на себя «определенные обязательства».

Ранее мы писали о том, как Данилов отреагировал на критику недостаточного производства оружия Украиной.