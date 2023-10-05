О том, что в Кабмине ведут подготовку к масштабной реформе всей системы соцзащиты, и в ближайшее время, не только подход к выделению средств унифицируют, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Минсоцполитики Украины Оксаны Жолнович, опубликованное в «Интерфакс-Украина».

По словам Жолнович, сейчас идет разработка обновленного «Социального кодекса», после введения которого будут глобально переформатированы размеры льгот, включая так называемую «унификацию». Глава Минсоцполитики подчеркнула, что речь идет не об отмене финпомощи нуждающимся категориям, а лишь «об обновлении самой системы».

В частности, на одного работающего украинца сейчас приходится несколько человек, которых он содержит, «и каждый из них должен получать адекватную помощь». Исходя из слов Жолнович, можно понять, что напрямую дело касается пенсионных пособий, которые, вероятно, вырастут до 5 000 гривен, и анонсированная реформа должна решить вопрос сбора налогов.

Ранее мы писали о том, что в Минсоцполитики рассказали, каким категориям украинцев никогда не «обрежут» электричество, несмотря на задолженности.