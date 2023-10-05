О том, что сегодня, 5-го октября, на территории Курской области страны-агрессора вследствие очередной атаки дронов-камикадзе СБУ, были обесточены важные вражеские военные объекты, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Укринформа».

Как стало известно от источников в СБУ, «блэкаут» в Курской области этим четвергом прошел в рамках «подготовки» путинской армии к прохождению осенне-зимнего периода. Данные, уже «отключенные» объекты ВС РФ, обеспечивались электричеством от электроподстанций в Судже, Любимовке и Глушково Курской области.

В СБУ добавили:

Как следствие — российские военные начинают активно перенимать прошлогодний опыт украинцев, когда электроэнергии не было по несколько суток.

Ранее мы писали о том, что сообщал губернатор Курской области об этих атаках БПЛА.