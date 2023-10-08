О том, что захватчики вновь нанесли массированные удары по Херсону и Бериславу, ранив 3-х человек, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в Facebook-аккаунте местной областной государственной администрации.

Как стало известно, вследствие попадание российских снарядов поблизости от церкви в Херсоне, ранения легкой степени получили две 82-летних и одна 74-летняя женщины. Все необходимая помощь была оказана медиками.

Кроме того, под аналогичным ударом РФ оказался и Берислав: в этом городе травы средней степени тяжести у 72-летнего мужчины.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Воздушных Силах ВСУ перечислили все основные признаки наращивания Россией производства «Шахедов».