О том что сегодня, 8-го октября, в военно-политическом кабинете Израиля приняли решение применить пункт 40 Алеф, означающий официальное объявление войны [Палестине], пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в местном издании The Times of Israel.

Указанным пунктом предусматривается, что Государство Израиль не станет начинать войну, и не будет предпринимать значимых боевых акций, которые могут с высокой степенью вероятности вызвать войну, кроме как в ситуации, если все это совершено с надлежащего разрешения правительства.

Отметим, что подобные шаги, Государство Израиль пошло впервые со времен «Войны Судного дня» (также «Октябрьская война», «Арабо-израильская война»), длившейся с 6-го по 25-е октября 1973-м года.

Ранее мы писали о том, что в Секторе Газы армией обороны Израиля ликвидирован один из лидеров ХАМАСа.