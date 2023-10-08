О том, что на протяжении последнего месяца обстановка рядом с поселком Великая Новоселка Донецкой области, как и общая ситуация на этом участке фронта несколько стабилизировались, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Военная разведка Великобритании подчеркнула — в течение летнего сезона, защитники Украины смогли освободить не менее 125 квадратных километров территории на Новопавловском направлении, одновременно сковав потенциал частей 36-й и 5-й общевойсковых армий Восточного военного округа РФ, тем самым, не позволяя оккупантам осуществить переброску «живой силы» на прочие фронтовые участки.

Аналитики Минобороны Великобритании добавили — перемена ситуации на указанном направлении, похоже, принудила российские войска к переходу в глухую оборону, с целью обеспечения дальнейшей защиты от контрнаступления ВСУ. Кроме того, по этой же причине, весьма маловероятен существенный отвод «второй армии» мира с данного направления в течение следующих 6 недель.

Ранее мы писали о том, что Тарнавский сообщил о продвижении ВСУ на Мелитопольском направлении, раскрыв количество ликвидированных сил и средств захватчиков.