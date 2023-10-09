О том, что указанная агрессия палестинских экстремистов против Израиля вовсе не какая-то попытка «перефокусировки» внимания Запада с войны РФ против Украины на новый конфликт, пишет «НБН», ссылаясь на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованное на официальной странице Госдепа.

По словам Блинкена, у него отсутствует ощущение того, что новая «октябрьская война» является попыткой смены фокуса Запада, поскольку США еще не изучили все мотивы вторжения ХАМАСа, однако понимают одно — следует активно работать над помощью Израилю и Саудовской Аравии в нормализации их отношений.

Кроме того, госсекретарь США подчеркнул — нападение террористов ХАМАСа на Израиль еще не завершилось, поскольку только в Секторе Газы идут интенсивные боевые действия, а в иных частях этой страны «мы наблюдаем затишье», и, похоже, именно по этой причине рано оценивать всю ситуацию в целом.

Ранее мы писали о том, что армия обороны Израиля взяла в плен заместителя командира ХАМАСа.