О том, какой инновационный проект по замене стандартной версии удостоверения на электронный формат, приготовили для пожилых украинцев в пенсионном ведомстве нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу ПФУ.

В соответствии с данным проектом, для лица, получающего пособие по возрасту и утрате трудоспособности, открывается возможность получения э-удостоверения без предварительно изготовления «бумажного» документа. Э-пенсионное удостоверение будет обладать такой же юридической силой и сроком действия, какие есть и у обычной «бумаги». Предполагается, что подобные нововведения существенно упростят процесс оформления пенсионных удостоверений, что позволит украинцам комфортнее и без задержек использовать эти документы, а также ускорит реагирование государственных органов на любые обращения.

Отметим, что в э-пенсионное удостоверение внесут уникальный электронный идентификатор (QR-код, штрих-код, цифровой код и тому подобное), а для его заказа необходимо:

Ранее наш информационный портал писал о том, что определенные категории граждан Украины располагают правом ухода на заслуженный гораздо раньше положенного срока, но только при выполнении некоторых условий.