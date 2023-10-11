О том, что в эту среду, «вторая армия мира» в очередной раз атаковала территорию Херсона, сбросив с дрона взрывчатку на граждан, идущих в поминальной процессии, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал главы местной ОВА Романа Мрочко.

По словам Мрочко, российские войска вторжения продолжают доказывать свою террористическую сущность — вследствие атаки дрона на поминальную процессию в районе кладбища, взрывчатка угодила в ритуальный автотранспорт, и, в соответствии с предварительной информацией, как минимум у 3 граждан — ранения различной степени тяжести (1 человек в критическом состоянии).

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