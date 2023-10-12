О том, что мир почти стоит на пороге глобальной войны, попросту — Третьей Мировой, пишет «НБН», ссылаясь на интервью главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, опубликованное в «Украинской правде».

По словам Буданова, ответ относительно скорого начала Третьей Мировой является не таким простым. В частности, в соответствии с его субъективной оценкой, учитывающей совокупность геополитики нескольких нынешних конфликтов, на первый взгляд, кажущихся региональными, за исключением Украины, все боевые действия так или иначе взамосвязаны между собой, поскольку одни и те же страны «втянуты в эти процессы».

Глава ГУР МОУ подчеркнул:

Так что да, я считаю, что все же мы достаточно быстро приближаемся к глобальной войне.

Ранее мы писали о том, что у Буданова подтвердили — РФ знала о планах ХАМАСа атаковать Израиль.