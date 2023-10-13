О том, что утро этой пятницы, 13-е октября, началось для жителей Покровска очередных российских обстрелов, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в Telegram-канале исполняющего обязанности главы Донецкой ОВА Игоря Мороза.

Как стало известно, из-за удара, совершенного путинской армией по центральным районам города, как минимум 1 человек погиб, и еще 13 получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, огнев захватчиков повреждено несколько зданий. На данный момент, на месте инцидентов ведут работу все соответствующие экстренные службы, уже оказавшие необходимую медицинскую помощь пострадавшим лицам.

Также, выясняется тип вооружения, использованного ВС РФ и устанавливаются окончательные последствия удара.

Ранее мы писали о том, что британская разведка объяснила, с чем связан 3-недельный перерыв в ракетных атаках РФ на города Украины.