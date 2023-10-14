О том, что на территории временно захваченного Мариуполя, на данный момент сформировалось несколько этнических преступных группировок из узбеков, являющихся уроженцами Таджикистана, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления».

Как стало известно ЦНС из сведений, предоставленных местным подпольем, оккупанты свезли в Мариуполь более 25 000 строителей-гастарбайтеров из РФ и Центральной Азии, пытаясь таким образом решить проблему дефицита рабочих рук, поскольку местные жители отказываются работать на россиян.

В частности, демографический состав Мариуполя уже претерпел изменения — мигранты решили тут обосноваться на постоянной основе, создав как минимум две банды, предпочитающих в качестве «занятости» торговлю оружием и наркотиками, а также не гнушающихся контрабандой, сбором металла или нелегальными перевозками.

Ранее мы писали о том, что РФ начала строительство дороги из Ростова в захваченный Мариуполь.