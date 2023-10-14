О том, что передача Украине высокоточных бомб GLSDB, оснащенных ракетным двигателем, и применяемых с наземных пусковых систем, сейчас перешла в финальную стадию, пишет «НБН», ссылаясь на заявление старшего директора по бизнесу концерна Boeing Джима Лири, опубликованное в Global Defense Corp.

По словам Лири, на данный момент Boeing/Saab (совместный проект) идет согласно графику, что позволяет осуществить поставки по установленным в правительстве США срокам: вероятно, Киев сможет получить суперточные GLSDB, являющиеся на самом деле «бомбами малого диаметра наземного запуска», уже с наступлением этого зимнего сезона.

Помимо указанных снарядов, Украине обещают предоставить и усовершенствованные пусковые установки, несмотря на то, что ранее утверждалось — GLSDB полностью подготовлены к запуску посредством M270 и HIMARS, уже состоящих на вооружении нашей армии.

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