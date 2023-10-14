О том, что за последние 24 часа, «освободители» выпустили по областному центру 32 снаряда, и снова накрыли огнем Берислав, из-за чего есть раненые и погибшие, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Как стало известно, обстрелы захватчиков снова были направлены на жилые кварталы различных населенных пунктов региона: повреждены здание учебного заведения, предприятие и инженерное сооружения в Херсонском районе, включая библиотеку и админздание в Херсоне. В результате очередного военного преступления армии страны-агрессора 1 человек — погиб, у еще 5 — ранения различно степени тяжести.

Также, около 6 утра этого выходного дня, российские войска вторжения снова ударила по Бериславу, угодив в частный дом, под завалами которого оказалась 60-летняя женщина, в итоге не справившаяся со значительными травмами, оказавшимися несовместимыми с жизнью.

Ранее мы писали о том, что сегодня утром над российским городом Сочи раздались громкие взрывы.