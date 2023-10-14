О том, что активизации наступательных действий на Лимано-Купянском направлении не помогла «освободителям» в реализации их захватнических планов, пишет «НБН», ссылаясь на свообщение главы пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, прозвучавшее во время трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Евлаша, враги безрезультатно пытаются прорвать оборону ВСУ, такие, как танки, артиллерия, авиация и прочие системы вооружений. Впрочем, благодаря эффективной работе защитников нашей страны, оккупанты не смогли прорваться, и лишь потеряли:

206 единиц «двухсотыми»;

2 танка Т-72;

5 боевых бронированных машин;

8 орудий/РСЗО/минометов.

Ранее мы писали о том, что аналитики ISW негативно оценили попытки наступления оккупантов на Авдеевском направлении.