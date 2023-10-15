О том, что Минобороны США приняло решение об отправке второй авианосной ударной группы в район пребывания предыдущей, с целью интенсивнее сдерживать Иран или «Хезболлу» от участия в войне между Израилем и ХАМАСом, пишет «НБН», ссылаясь на материал ABC News.

Как стало известно, вторая авианосная ударная группа USS Eisenhower должна присоединиться к первой авианосной ударной группе USS Gerald R Ford, прибывшей в Средиземное море в самом начале этой недели, и сейчас находящейся на рейде в международных водах возле Израиля.

По словам главы Минобороны США Ллойда Остина, такие перегруппировки — лишь часть американских действий по минимизации враждебных намерений, направленных на Израиль или любых подобных усилий, предусматривающих «расширение этой войны после нападения ХАМАСа на Израиль».

Ранее мы писали о том, что премьер-министр Израиля анонсировал «следующий этап» войны против ХАМАСа.