О том, что США передало Украине лишь несколько десятков тактических баллистических ракет ATACMS типа «земля-земля», уточнив дополнительные ограничения относительно их применения, пишет «НБН», ссылаясь на слова двух западных функционеров, опубликованные в The New York Times.

Как стало известно, отправку около 20 штук указанных ракет в Украину проводили в секретности, поскольку опасались — государство-террорист может нанести удары по логистической цепочке в период доставки. Кроме того, Силы Обороны Украины намеревались застать оккупантов врасплох первым ударом.

Также, США поставили несколько условий Украине, и одно из них — ATACMS не разрешается запускать по российской территории, так как это будет расцениваться как нападение, а не оборона. Отметим, что даже такая «урезанная» модификация ATACMS, с радиусом поражения целей в 165 километров, позволяет накрыть огнем все основные базы ВС РФ на оккупированной территории Украины.

Ранее мы писали о том, что СБУ нанесла 18 ударов дронами по военному лагерю РФ в Курской области.