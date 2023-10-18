О том, что 54 процента граждан на данный момент полагают членство Украины в Североатлантическом Альянсе более важным, чем интеграция в ЕС, пишет «НБН», ссылаясь на результаты опроса, опубликованные «Киевским международным институтом социологии» (КМИС).

Как стало известно, лишь 24 процента опрошенных украинцев отдают предпочтение членству в Евросоюзе, а остальные респонденты не хотят «ни того, ни другого», или же просто затруднились дать однозначный ответ. Стоит подчеркнуть, что фактически во всех областях доминируют те, кто предпочитает Альянс Евросоюзу.

Также, 82 процентов украинцев уверены — будущее Украины, в качестве процветающего и свободного государства, зависит от того, сможем ли мы стать членом ЕС по состоянию на начало 2024-го года.

Ранее мы писали о том, что украинцы рассказали, довольны ли они своим уровнем дохода.