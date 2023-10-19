О том, что «вторая армия мира» после появления ракет ATACMS на вооружении ВСУ, будет вынуждена рассредоточить свои склады и командные пункты, и это весьма усложнит снабжение и логистику оккупантов, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Евлаша, подобное растягивание размещения указанных объектов российскими оккупантами, спровоцирует увеличение времени принятия решений, включая скорость доставки боеприпасов. В частности, захватчики получат «очень много хлопот на ровном месте», так как с учетом вероятных ударов ATACMS, армии Путина потребуется экстренно определиться с обновленным местоположением, и, «конечно, что это очень большая нагрузка на их логистическую систему».

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Сети показали спутниковый снимок аэродрома в Луганске после удара ракетой ATACMS.