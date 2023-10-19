О том, что Киев получил от Иерусалима проверенные сведения относительно гибели не более 20 наших сограждан в результате атак террористической группировки ХАМАС, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение посла Украины в Государстве Израиль Евгения Корнийчука, прозвучавшее в эфире телемарафона «Единые новости» на YouTube-канале «ТСН».

По словам Корнийчука, посольство Украины регулярно получает информацию от местного МВД, в которой указаны все персональные данные граждан — засвидетельствована гибель 18 украинцев. Таким образом, Украина занимает второе место после США по численности жертв нападения ХАМАСа на Израиль.

Посол Украины добавил, что на данный момент количество украинцев, нуждающихся в эвакуации из Сектора Газы, возросло до 308 человек, и, судя по всему, в течение ближайших дней может увеличиться до 400 человек.

Ранее мы писали о том, как Дмитрий Кулеба объяснил отказ Зеленскому в визите в Израиль.