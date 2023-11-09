О том, что Украина якобы даже не приблизилась к выполнению требований, выдвинутых перед переходом к переговорному процессу о членстве в Евросоюзе, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы администрации венгерского премьер-министра [Виктора Орбана] Гергея Гуйяша, опубликованное в местном издании Telex.

По словам Гуйяша, позиция правительства Венгрии такова — текущие переговоры, касающиеся вступления Украины в ЕС должны быть немедленно прекращены, поскольку украинское государство «не соответствует необходимым условиям». Кроме того, все эти условия не были выполнены как до войны, так и на данном этапе — якобы не наблюдается приближение «к ним с тех пор». Отметим, что такая риторика венгерского функционера прямо противоречит заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Также, глава администрации Орбана добавил — Венгрия могла бы предложить Украине «дифференцированное партнерство», однако нет ни возможности, ни пути к началу переговоров о вступлении. При этом, Евросоюз должен разработать новую стратегию касательно поддержки Украины — Будапешт по-прежнему «не поддерживает общую кредитную линию», и нужно «другое решение».

Ранее мы писали о том, почему у Орбана пообещали блокировать начало переговоров с Украиной о членстве в Евросоюзе.