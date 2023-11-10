Игнат объяснил, почему в Украине стали дольше звучать сигналы «воздушной тревоги»

О том, что длительное нахождение российских истребителей-перехватчиков МиГ-31К в небе, судя по всему, вызвано отработкой обновленных боезадач, и потому в последние недели фиксируется увеличение времени тревог на территории Украины, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера Воздушных Сил ВСУ полковника Юрия Игната, озвученное в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, на данный момент, пилоты путинской армии перешли к исполнению отработки дозаправок в воздухе, вследствие которых, период пребывания МиГов в небе возрастает фактически в 2 раза, и может продлиться более 2,5 часа.

Спикер Воздушных Сил напомнил украинцам не относиться слишком легкомысленно к сигналам «воздушной тревоги», поскольку высокая степень угрозы сохраняется — у границ нашей страны в это время маневрирует потенциальный носитель «Кинжалов».

Ранее мы писали о том, как Игнат высказался о новой поставке ЗРК Patriot для Украины из Германии.