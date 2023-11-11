О том, как Илон Маск снова обратился к украинскому Владимиру Зеленскому, призвав его поскорее перейти к переговорам с кремлевским тираном Владимиром Путиным, пишет «НБН», ссылаясь на YouTube-канал «Lex Fridman».

На вопрос Лекса Фридмана к бизнесмену, касающийся необходимости начала переговоров между Кремлем и Банковой, Маск дал положительный ответ, порекомендовав Зеленскому прекратить «отправлять украинцев умирать», вне зависимости от того, готов ли глава украинского государства к диалогу с российским диктатором.

Кроме того, американский миллиардер подчеркнул — на данном этапе, как ситуация на фронте, так и расстановка сил, выглядят со стороны таким образом, что какое-либо продолжение наступления ВСУ, судя по всему, приведет к «массовым жертвам», и:

История не будет к ним добра.

Ранее мы писали о том, почему Маск задумывается о закрытии доступа к X-платформе в Евросоюзе.