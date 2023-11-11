О том, что в соответствии с предварительной информацией, по всем вражеским «Искандерам» результативно отработали средства ПВО, а также куда угодили вражеские цели после ликвидации, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Киевской ОВА.

Как стало известно, в одном из районов Киевской области, две сбитые ракеты «свалились» в поле, расположенное между двумя населенными пунктами, повредив взрывной волной 5 частных жилых домов — у построек посечены кровли и выбиты оконные проемы. Кроме того, зафиксированы несущественные разрушения у хозяйственных помещений и на одном из частных предприятий. К счастью, ни погибших, ни пострадавших нет, как и прямых попаданий по объектам критической или жилой инфраструктуры.

Ранее наш информационный портал писал о том, что мэр Киева Виталий Кличко рассказал о сегодняшней утренней атаке на столицу.