О том, что нардепы скорректировали нормы действующего законодательства, пересмотрев места открытия наследства, а также сроки выдачи соответствующей документации, пишет «НБН», ссылаясь на проекты законов № 9287 и № 9288, опубликованные на официальной странице Верховной Рады Украины.

Согласно утвержденным документам:

местами открытия наследства будут полагаться последние места проживания наследодателей;

если места проживания наследодателей неизвестны или зарегистрированы вне территории государства, местами открытия наследства станут места, где размещены объекты недвижимости или их доминирующая часть;

если места открытия наследства находятся на ВОТ или в регионах, где продолжаются боевые действия — относительно оформления прав наследования можно обращаться в любую нотариальную контору.

Кроме того, свидетельства касательно права на наследство разрешат получать по завершению срока принятия наследства (ранее — 6 месяцев), а на период действия военного/чрезвычайного положения в Украине, аннулируются сроки исковой давности.

Ранее мы писали о том, что в Верховной Раде Украины проинформировали, кому из граждан в 2024-м году урежут размер пенсионных пособий.