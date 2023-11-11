О том, что армией обороны Израиля был уничтожен командир ХАМАСа, удерживающий в заложниках сотни гражданских жителей Газы, пишет «НБН», ссылаясь на материал местного издания The Times of Israel.

Как стало известно, данная операция проводилась на основании информации, предоставленной Службой безопасности Израиля и Управлением военной разведки, — ударом, осуществленным с борта истребителя, был уничтожен Ахмед Сиам, командиры роты ХАМАСа «Нассер-Радуан». Согласно сведениям, которыми располагает ЦАХАЛ, именно Сиам не давал эвакуироваться почти 1 000 палестинцев из больницы «Аль-Рантиси». При этом, сам Сиам укрывался со своими боевиками на территории школы «аль-Бурак».

Ранее мы писали о том, что посол Корнийчук называл число спасенных из Газы украинцев, уточнив, есть ли среди них раненые.