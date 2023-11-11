О том, что вследствие регулярного поступления раненых захватчиков в гражданские больницы в них фактически закончились койко-места, так как россияне не успевают разворачивать дополнительные госпиталя, пишет «НБН», ссылаясь на «Центр национального сопротивления».

Как стало известно, ранее путинская армия уже исчерпала все койко-места в гражданских медучреждениях на ВОТ Херсонской области, а на данном этапе, благодаря ощутимой активности защитников Украины на Запорожском и Таврическом направлении, российским войскам вторжения приходится расширить транспортировку своих раненых вглубь ВОТ Крыма. Кроме того, оккупанты принуждают местное население сдавать кровь для своей армии, что явно указывает на недостаточное обеспечение вояк государства-террориста.

Ранее мы писали о том, что Тарнавский сообщил о ситуации на Авдеевском и Мелитопольском направлениях, перечислив потери ВС РФ.