О том, что этой ночью российские войска вторжения снова обстреляли нашу страну, осуществив запуск 2-х управляемых авиационных ракет Х-59 и 1-й баллистической ракеты «Искандер-М», пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал Сил Обороны Юга Украины.

Как стало известно, благодаря работе наших средств противовоздушной обороны, удалось приземлить лишь 1-у управляемую авиаракету Х-59 над Николаевщиной, остальные снаряды противника, из-за того, что следовали по усложненному маршруту, угодили по открытой местности данной области. Отмечается, что обошлось без значительных разрушений и каких-либо пострадавших. Впрочем, вследствие падения частей первой ликвидированной ракеты, зафиксированы повреждения у несколько жилых домов.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Воздушных Силах рассказали, сколько российско-иранских «Шахедов» было сбито в ночь на 11-е ноября.