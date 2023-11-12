О том, как оборонное ведомство нашей страны собирается выполнять распоряжение Кабмина, касающееся расчистки территории от российского «металлолома», пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале Минобороны Украины.

Как стало известно, поначалу обломки ликвидированной техники оккупантов станут собирать и группировать на 80 спецучастках в некоторых регионах Украины. После указанной процедуры, на данные пункты прибудут взрывотехники, которые должны обследовать лом, а потом уже к нему допускаются эксперты Минобороны.

В частности, после обезвреживания «останков» (если это нужно), специалисты и техники оборонного ведомства решат, можно ли:

использовать «металлолом» в качестве доноров запасных частей для техники ВСУ;

отправить технику на выставки или в музеи;

полностью утилизировать остатки.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны сообщали, какими цветами станут маркировать дизельное топливо и бензины для ВСУ.