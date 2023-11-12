О том, что нашей стране, из-за последствий вторжения, государство-террорист должно выплатить репарации в размере не менее 750 млрд долларов, пишет «НБН», ссылаясь на заявление советника президента Украины Олега Устенко, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Устенко, вышеуказанная сумма лишь покроет прямые убытки, а за косвенные, причиненные полномасштабной российской агрессией, Москва должна еще около 1 трлн долларов.

Советник Владимира Зеленского добавил, что на данный момент рассматриваются два пути получения данных компенсаций:

первый — использование прибыли с замороженных активов (решение вопроса займет нескольких недель);

второй — конфискация всех активов Центробанка РФ и передача их Украине (должны одобрить все страны, в которых есть российские средства).

Ранее наш информационный портал писал о том, как Кулеба высказался о «заморозке» российских активов Бельгией, напомнив о необходимости расширения правовой базы в ЕС.