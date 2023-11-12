О том, что сегодня, 12-го ноября, около 5 часов утра, российские войска вторжения в очередной раз осуществили атаку на данный город, применив ракеты, и на данный момент вся подробная информация относительно количество пострадавших пока устанавливается, пишет «НБН», ссылаясь на актуальные сведения, обнародованные в Facebook-аккаунте главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

По словам Прокудина, одна из российских ракет попала по зданию областной библиотеки имени Гончара, вследствие чего в здании выявлены значительные разрушения и возник пожар — специалисты-спасатели более 1,5 часа укрощали пламя. Глава Херсонской ОВА подчеркнул, что на этот раз, к счастью, обошлось без каких-либо жертв.

С последствиями, вызванными ракетным ударом «второй армии мира», можно ознакомиться чуть ниже:

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Силах Обороны Юга сообщили, сколько российских ракет удалось «приземлить» во время ночной атаки 12-го ноября.