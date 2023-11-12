О том, что украинский флот аквадронов, за весь период своего существования, вывел из строя более 5 кораблей ЧФ РФ, и не только их, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал главы Министерства цифровой трансформации Михаила Федорова.

По словам Федорова, на счету этих уникальных разработок, фактически меняющих доктрину ведения боевых действий на море, то есть «первого в мире флот морских дронов» состоят:

фрегат «Адмирал Макаров»;

тральщик «Иван Голубец»

разведывательный корабль «Иван Хурс»;

патрульный корабль «Сергей Котов»;

десантные катера «Акула» и «Серна»;

маяк, являющийся выносном устройством для приема нефти (поврежден у Новороссийска).

Ранее мы писали о том, что в «Институте изучения войны» раскрыли, к какой тактике вынуждены перейти оккупанты из-за больших потерь в бронетехнике.