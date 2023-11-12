О том, что украинский флот аквадронов, за весь период своего существования, вывел из строя более 5 кораблей ЧФ РФ, и не только их, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал главы Министерства цифровой трансформации Михаила Федорова.
По словам Федорова, на счету этих уникальных разработок, фактически меняющих доктрину ведения боевых действий на море, то есть «первого в мире флот морских дронов» состоят:
- фрегат «Адмирал Макаров»;
- тральщик «Иван Голубец»
- разведывательный корабль «Иван Хурс»;
- патрульный корабль «Сергей Котов»;
- десантные катера «Акула» и «Серна»;
- маяк, являющийся выносном устройством для приема нефти (поврежден у Новороссийска).
Ранее мы писали о том, что в «Институте изучения войны» раскрыли, к какой тактике вынуждены перейти оккупанты из-за больших потерь в бронетехнике.