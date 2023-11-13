О том, что от российских государственных информагентств ТАСС и «РИА Новости», утром этого понедельника опрометчиво поступили сообщения с информацией от Минобороны РФ, касательно начала «перегруппировки» российских сил на Левобережье Днепра в Херсонской области, позднее удаленные, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Радио Свобода».

Как стало известно, в первоначальном варианте публикации от «РИА Новости» утверждалось — «оценив сложившуюся ситуацию», командование группировки «Днепр» приняло решение о переброске войск на «более выгодные позиции к востоку от Днепра». Командование путинской армии было уверено, что подобная «перегруппировка» позволить высвободить часть сил, которые можно будет «задействованы для наступления на других направлениях».

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Мариуполе за последние несколько дней ликвидированы четыре сотрудника «полиции» и ФСБ.