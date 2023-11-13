О том, что Соединенное Королевство предоставило Вооруженным силам Украины пакет военной помощи с зимней одеждой и сопутствующим снаряжением, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном X-аккаунте Министерства обороны Великобритании.
В соответствии с опубликованной информацией, украинская армия получила от правительства Великобритании:
- более 82 000 защитных шлемов;
- не менее 25 000 комплектов зимней униформы;
- как минимум 10 000 бронежилетов;
- более 70 000 оперативных суточных рационов.
Минобороны Великобритании акцентировало:
Для поддержки Вооруженных сил Украины в зимние месяцы мы предоставили различную необходимую одежду и снаряжение.
Ранее мы писали о том, что в британской разведке узнали, какие структуры оккупантов «перекупили» экс-боевиков ЧВК «Вагнер».